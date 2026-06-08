俳優キム・スヒョンが約1年ぶりに表舞台へ戻る。6月8日、キム・スヒョンの所属事務所関係者は、キム・スヒョンが7月14日にフィリピンのファッションブランドの広告撮影に臨むと明らかにした。【写真】キム・スヒョン、笑顔でイベント参加今回のスケジュールは、昨年3月にキム・スヒョンが故キム・セロンさんをめぐる様々な疑惑に巻き込まれて以降、約1年ぶりとなる公式活動だ。当時、キム・スヒョンはキム・セロンさんが15歳だった