BABYMONSTERが新曲『SUGAR HONEY ICE TEA』で爽やかな魅力を発揮し、世界中のファンから熱い反響を得ている。BABYMONSTERは6月8日午前0時、デジタルシングル『SUGAR HONEY ICE TEA』をリリースした。【写真】「最終学歴が幼稚園」発言で話題の日本人メンバー・アサ今作は、3rdミニアルバム『CHOOM』以来約1カ月ぶりとなる“高速カムバック”で、前作とは180度異なるコンセプトの爽やかなサマーソングを予告していたことから、世界