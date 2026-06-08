芸能事務所HYBEに所属するガールズグループLE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEが集結し、新曲をリリースする。6月8日、HYBEによると、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEのコラボ曲『ICONIC BY MISTAKE』が収録されたデジタルシングルが、6月12日13時にリリースされる。【写真】LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYEの“集合SHOT”LE SSERAFIMとILLITは、現在HYBE傘下レーベルのSOURCE MUSICとBELIFT LABに所属している。KATSEYEは、HYBEとアメリカのゲ