疑惑を晴らしつつある俳優キム・スヒョンだが、今後の見通しは不透明だ。YouTubeチャンネル「カロセロ研究所」のキム・セウィ代表が拘束された状態で検察に送致されたなか、キム・スヒョンを相手に広告主たちが起こした損害賠償訴訟も進んでいる。【キス写真も】キム・スヒョン、“未成年”交際疑惑法曹界によると、ソウル中央地裁民事22部は、化粧品ブランドA社がキム・スヒョンと所属事務所ゴールドメダリストを相手に起こした28