“激痩せ姿”に心配の声が寄せられていたaespaのジゼルが、体重の変化について自ら言及した。6月6日、ジゼルは自身のSNSを通じてファンと交流する中で「どうやってそんなに痩せたの？」という質問を受けた。【写真】激痩せに心配の声も…ジゼルの“AIボディ”ジゼルは「ADHDがあるので、時々空腹感を感じにくい」と打ち明けた。続けて、「今は逆に体重を増やそうと努力している。エネルギー不足を感じている。もともと体力がある方