【モデルプレス＝2026/06/08】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第22話「播磨大誤算」が6月7日に放送された。菅田将暉演じる軍師・竹中半兵衛に迫る不穏な展開が話題を集めている。＜※ネタバレあり＞【写真】「豊臣兄弟！」視聴者から悲しみの声が相次いだ次回予告◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」大河ドラマ第65作目となる本作は、