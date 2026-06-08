ロッテは6月22日、“飲むアイス”の「クーリッシュ」ブランドから、『クーリッシュ 梨』を発売する。「クーリッシュ」史上初となる梨フレーバーだという。◆クーリッシュ 梨発売日:2026年6月22日発売地区:全国内容量:135ml価格:希望小売価格194円(税込)微細氷入りのすっきりとした甘さと、なめらかな食感が楽しめる、ワンハンドで楽しめる“飲むアイス”。梨の味わいをしっかり楽しめるよう、すりおろし果肉･裏ごし果肉を含む梨果