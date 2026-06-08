女性芸人の故ハム・ヒョジュさんが、痛ましい事故でこの世を去ってから13年が過ぎた。2026年6月8日は、ハム・ヒョジュさんが亡くなってから13年となる日だ。【写真】2026年、40日余りで俳優4人がこの世を去る故人は2013年6月8日午前3時頃、ソウル永登浦区の新吉洞付近で帰宅中、交通事故に遭った。享年29歳。ハム・ヒョジュさんは前日、芸人仲間たちと会食した後、帰宅するために反対側のタクシーを拾おうとして無断横断し、気づか