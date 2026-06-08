【モデルプレス＝2026/06/08】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が6月8日、自身のInstagramを更新。近況を報告した。【写真】29歳元フジアナ、色白バカンスショット◆渡邊渚、近況報告数ヶ月前に訪れたというタイ・バンコクでの写真を連続投稿していた渡邊。「ずっと調子が落ちているので、家に引きこもる日々。起き上がるのもしんどくてスマホで楽しい記憶を振り返っているので、ここ数日タイの写真の投稿が続いてま