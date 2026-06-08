あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「舞台『刀剣乱舞』」の略語は？「舞台『刀剣乱舞』」の略語はなんでしょうか？ヒントは、ミュージカルではなく「舞台」であること！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「刀ステ」でした！刀ステは、舞台『刀剣乱舞』の略で、PCブラウザ・スマホアプリ