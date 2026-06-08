俳優の梅沢富美男が７日放送のＮＨＫ総合「時空鉄道 〜あの頃に途中下車〜」（午後６時）に出演。俳優になった意外ないきさつを明かした。同番組は鉄道沿線の驚きの過去をアーカイブ映像で振り返り、芸能人が秘話を明かす内容。この日はＪＲ京浜東北線の沿線を特集した。ＪＲ東十条駅付近の大衆演劇の常設劇場「篠原演芸場」を紹介した。「きれいになったね、立派になったじゃん」と梅沢は絶叫。同演芸場を中心に兄の武生さ