先週から今年の２歳戦がスタートして、さっそく新種牡馬エフフォーリアを父に持つジョドレルバンク（牡２歳、美浦・武井亮厩舎）が産駒初勝利を挙げるなど、フレッシュな話題が多い。今週も東京では様々な注目馬が初陣を迎える予定で、特に話題を集めそうなのがデミアン（牡２歳、美浦・斎藤誠厩舎、父フライトライン）だ。父は現役時代、無傷の６連勝で２２年のブリーダーズＣクラシックを制覇。その戦績はワンサイドでの圧勝