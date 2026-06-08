【FDC（ファスト・ドロウ・カスタム）Basic】 7月再版予定 価格：23.650円 ハートフォードはXにてモデルガン「FDC（ファスト・ドロウ・カスタム）Basic」を7月に再販することを告知した。価格は23.650円。 ファスト・ドロウ・カスタムとは、早撃ち競技「ファストドロウ」を行うために、SAA(シングルアクションアーミー)のモデルガンに早撃ちを可能とす