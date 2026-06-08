【モンテレイ（メキシコ）７日（現地時間）＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ＝山崎賢人】メキシコ・モンテレイで事前合宿中の日本代表は７日、完全非公開でＵ―１９日本代表との練習試合を行った。２―１で勝利し、得点者はＤＦ鈴木淳之介とＦＷ塩貝健人。スコアと得点者のみの情報が公開され、メンバーや試合時間、本数などは非公開とされた。森保ジャパンは５月３１日のアイスランド戦を最後に、モンテレイ、さらに８日から始