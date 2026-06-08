【RISE UP+ 崩壊：スターレイル ちびねこシリーズ フィギュア ホタルVer.】 2027年2月 発売予定 価格：11,000円 海外のホビーメーカー「RIBOSE」は、フィギュア「RISE UP+ 崩壊：スターレイル ちびねこシリーズ フィギュア ホタルVer.」を2027年2月に発売する。価格は11,000円。 本製品は、ゲーム「崩壊：スターレイル