◆第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日、大井競馬場・ダート２０００メートル）３歳ダート３冠２戦目の第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１は１０日、大井競馬場の２０００メートルで行われる。フィンガー（牡、美浦・田中博厩舎）は前走の羽田盃で逃げ切って３馬身差の圧勝。引き続き順調に調整を進めており、万全の態勢で２冠目を迎える。２冠に向けて視界良好だ。フィンガーは前走後も順調に調整を進めてきた。穂苅助手