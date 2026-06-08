8日午前9時30分現在、愛知県田原市は市内に「避難指示」を発令しています。 【警戒エリアを確認】【避難指示】愛知・田原市（09:30時点） 「避難指示」が発令されているのは田原市海岸全域愛知県外海沿岸です。 「避難指示」で避難の対象となる人は、水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。 ◆自治体による補足情報津波注意報発表 ◆避難情報