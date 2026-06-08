【ウルトラソフビシリーズ 特選 科学特捜隊 日本支部基地《ウルトラマンSHOP限定》】 7月4日発売予定 価格:4,950円 バンダイはウルトラマンショップ限定でソフビ「ウルトラソフビシリーズ 特選 科学特捜隊 日本支部基地《ウルトラマンSHOP限定》」を7月4日より発売する。価格は4,950円。 「科学特捜隊 日本支部基地」は特撮番組「ウルトラマン」の科学特捜隊の基地