8日午前9時05分現在、三重県志摩市は市内に「避難指示（警戒レベル4）」を発令しています。 【警戒エリアを確認】【避難指示】三重・志摩市（09:05時点） 「避難指示（警戒レベル4）」が発令されているのは志摩市全域の22201世帯 42611人です。 「避難指示」で避難の対象となる人は、水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。 ◆自治体による補足