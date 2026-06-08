第７５回全日本大学野球選手権（８〜１４日・神宮、東京ドーム＝報知新聞社後援）が８日、神宮球場と東京ドームで開幕した。第１試合は神宮球場で近大工学部―中部学院大が、東京ドームで天理大―共栄大（東京ドーム）が戦う。今大会の出場校は以下の通り。▽北海道学生野球連盟函館大学（１６年ぶり４回目）▽札幌学生野球連盟北海学園大学（２大会連続２２回目）▽北東北大学野球連盟富士大（３年ぶり１