三重県大紀町は、8日午前10時00分に「避難指示（警戒レベル4）」を発令しました。 【警戒エリアを確認】【避難指示】三重・大紀町（10:00時点） 「避難指示（警戒レベル4）」が発令されたのは錦地区の819世帯 1500人です。 「避難指示」で避難の対象となる人は、水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。 ◆自治体による補足情報津波注意報発令の