華麗な守備で5回のベストナイン、4回のゴールデングラブ賞受賞歴があり、二度の首位打者も獲得している篠塚和典氏は、長嶋茂雄監督率いる読売巨人軍にドラフト1位指名され銚子商業高校から1976年にプロ入りした。長嶋監督の思い出について、篠塚氏に聞いた。【写真】『週刊ポスト』で20年以上にわたって続いた金田正一氏、王貞治氏との新春名物企画「名球会ONK座談会」＊＊＊長嶋さんは勝負師なので、「あきらめるな」と