俳優の賀来賢人が８日、フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にスタジオ生出演した。番組では、賀来が初プロデュースを務めた映画「ＮｅｖｅｒＡｆｔｅｒＤａｒｋ／ネバーアフターダーク」（デイヴ・ボイル監督）が現在公開中であることを紹介した。スタジオでは賀来にゆかりのある様々な人のコメントを紹介。その中で叔母で俳優の賀来千香子がコメントを寄せた。賀来千香子は「同じ世界にい