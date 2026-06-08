ギャグ漫画家の藤岡拓太郎さんによるエッセイ「笑いが好きだと思っていて」（『群像』2026年4月号掲載）を特別公開します。漫画や絵本というかたちで「笑い」を追いかけてきた藤岡さん。しかし近年、違和感を覚えることが多くなったといいます。笑いへの思いを率直につづった一篇を、ぜひお読みください。（※ウェブ転載にあたり、再編集をおこなっています。）「笑い」を知った日OK、そうだぜ、子どもの頃からテレビっ子。ちなみ