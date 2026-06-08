あなたは読めますか？突然ですが、「好ましい」という漢字読めますか？日常的にも、評価や印象を伝える場面でよく使われる言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「このましい」でした！好ましいは、感じがよくて心が惹かれることや、望ましい状態であることを意味します。単に「好き」という主観的な感情だけでなく、状況や態度が適切であり、肯定的に受け止められる際によく使われる表現です。具体的な使い方と