あなたは読めますか？突然ですが、「鉋」という漢字読めますか？職人さんの道具としておなじみですが、金偏に「包」という独特の字面を見ると、一瞬読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かんな」でした！「鉋」とは、木材の表面を薄く削って滑らかに仕上げるための大工道具です。台と呼ばれる木製のブロックに鋭い刃が組み込まれており、手前に引くことで薄い「鉋屑（かんな屑）」を出しながら