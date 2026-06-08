中国の習近平国家主席が、北朝鮮訪問のため北京を出発しました。中国の国営メディアは習主席が北朝鮮に向け北京を出発したと速報で伝えました。きょうから2日間の訪問中に金正恩総書記との首脳会談が行われる見通しで、中朝関係や朝鮮半島情勢などについて意見を交わすとみられます。習主席は先月、金総書記との再会談を模索するアメリカのトランプ大統領や北朝鮮との軍事協力を強化しているロシアのプーチン大統領を北京に招き相