老後をひとりで暮らすか、ふたりで暮らすか。ライフスタイルによって「お金との付き合い方」は異なります。たとえば、ふたり暮らしの「消費支出」は単純に単身世帯の2倍になるわけではなく、住居費や水道光熱費などに特有の家計バランスが存在します。本記事では、横山光昭氏、関口博美氏による著書『おふたりさまの老後資金は「これ」で増やす』（小学館）より一部を抜粋・再編集して、単身世帯（おひとりさま）と夫婦世帯（おふ