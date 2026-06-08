中小企業のM&Aでは、M&A仲介業者が売主と買主の双方を担当する「両手取引」が一般的ですが、そこには利益相反の問題が潜んでいます。M&A仲介業者のトラブル事例をもとに、契約前に確認すべきポイントや注意点を考察します。※本記事は弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士、土屋勝裕氏の書き下ろしです。「両手取引」の構造と「利益相反」の実態中小企業のM&Aでは、M&A仲介業者が売主と買主の双方から