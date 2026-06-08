三重県内の市や町の消防団が日頃の訓練の成果を競う「三重県消防操法大会」が7日、三重県鈴鹿市の三重県消防学校で開かれました。団員の消防技術の向上や士気の高揚を図ろうと2年に1度開かれている大会で、はじめに大会長を務める三重県の一見知事が「日頃の訓練の成果を遺憾なく発揮し県民、市民、町民を守る気持ちを込めて大会を終えてほしい」と激励しました。今年は各地域で選抜された7つの消防団が出場、1チーム5人で3本のホ