江戸切子と藍染から着想を得た特別デザインポルシェが初となる日本限定モデルを2026年4月に発表し、大きな注目を集めています。「これまでなかったのが意外」と感じる人も多いかもしれません。一体どのようなクルマなのでしょうか。そのモデルとは、ポルシェジャパンが発表した日本限定30台の特別仕様車「911 GT3 アルティザンエディション（911 GT3 Artisan Edition）」です。【画像ギャラリー】超カッコイイ！ これが新たな