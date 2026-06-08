職場での人間関係は、近すぎても遠すぎても難しいものではないでしょうか。とくに異性との距離感については、ほんの些細なきっかけで悩みが生まれることもあるかもしれません。職場の同性ならではのつき合い方があるように、異性とのつき合い方にも暗黙のルールのようなものはあるのではないでしょうか。男女の意識がなくても、距離感を考えてしまいそうです。『会社の異性。LINE渡してきたら同僚として一応返事する？』突然の出来