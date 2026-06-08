「なぜ人はエルメスやシャネルに憧れるのか」。そこには単なる品質や値段では説明できない、“ラグジュアリ”ならではの特別な仕組みがある。レクサスとロールスロイスの違いから、私たちが高級ブランドに惹かれてしまう心理とビジネスの裏側を読み解く。 【画像】『贅沢と欲望の経営史あなたはなぜ今日もスタバに行ってしまうのか』 『贅沢と欲望の経営史あなたはなぜ今日もスタバに行ってしまうのか』より一