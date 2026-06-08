同じ年齢でも見た目の若い人とそうでない人がいる。こうした見た目年齢の差は単なる印象ではなく、体内で進む老化の速度にかかわっているという研究結果がある。その運命の分かれ目はどこにあるのか。 【写真】糖尿病専門医の山田悟さん 著書『糖質疲労』『脂質起動』が2作で累計24万部を超える糖尿病専門医の山田悟氏は「糖質の過剰摂取」が引き起こす「食後高血糖」が一因にあると説く。 山田さんの最新刊『