〜 2026年5月の「人手不足」関連倒産動向 〜2026年5月の「人手不足」倒産は37件（前年同月比60.8％増）で、2カ月ぶりに前年同月を上回った。5月では2024年の28件を上回り、調査を開始した2013年以降、最多を更新した。中小企業は賃上げの時期を迎えるが、「人件費高騰」が19件（同137.5％増）と約2.4倍に急増した。また、「従業員退職」も9件（同80.0％増）発生し、物価高のなかで無理な賃上げに加え、従業員の退職が中小企業