今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【鋳造】アルミを溶かしてハートの器を作ってみた【ずんだもん】』というまーくいものさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ゼルダの伝説 時のオカリナに出てくるゲーム内アイテム ハートの器をアルミとレジンで作ってみました。 レジンの使い方をもう少し上手くなりたい…アルミ鋳造で様々な作品を作っている投稿者のまーくいものさんが、ゲーム「ゼルダの伝説