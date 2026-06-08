北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告の裁判で、被害者遺族の意見陳述が実施されました。このあと検察側の求刑が予定されています。殺人などの罪に問われているのは内田梨瑚被告です。内田被告は２０２４年４月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落とし、殺害したとされています。これまで内