＜全米女子オープン最終日◇7日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞名門リビエラCCで行われた第81回「全米女子オープン」は、ネリー・コルダ（米国）がトータル8アンダーで逆転し全米初制覇。4月「シェブロン選手権」に続くメジャー連勝でツアー通算19勝目、メジャー4勝目を果たした。【写真】畑岡奈紗の強さの秘密は“サスペンション”だった？大会賞金総額は史上最高1250万ドル（約20億円）がかけられ、ネ