札幌市は一部の小売店でごみ袋が品切れとなっていることを受け、指定以外の袋でもごみを回収する方針を明らかにしました。札幌市内では来週１５日から、指定された袋以外でもごみ収集を受け付けます。受付の対象は、４５リットル以内の中身が確認できる透明か半透明の袋に入れられた可燃ごみと不燃ごみです。市によりますと、５月２８日から市内の小売店に指定ごみ袋の販売を１人１セットまでに制限するよう通知していましたが、一