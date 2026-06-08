＜全米女子オープン最終日◇7日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞畑岡奈紗にとって、メジャーの頂は今回も遠かった。首位と2打差から出た最終日だったが、3バーディ・4ボギーとスコアを伸ばしきれず。41回目のメジャー挑戦も、悲願達成とはならなかった。【写真】畑岡奈紗の強さの秘密は“サスペンション”だった？1番でバーディを奪う幸先のいいスタートを切り、前半は1アンダーで折り返した。優勝したネ