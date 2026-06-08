イトーヨーカ堂は、フードコートブランド「ポッポ」と共同開発した「ポッポの冷凍食品シリーズ」の新商品『ポッポのフライドチキン』を8日より、イトーヨーカドー、ヨークフーズ、ヨークマート、ヨークプライスの196店舗で順次発売する。【写真】あのフライドポテトも…大ヒット「ポッポの冷凍食品シリーズ」「ポッポの冷凍食品シリーズ」は、「長年親しまれてきたポッポの味を家庭でも手軽に楽しんでもらいたい」という想いの