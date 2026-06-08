最高値更新から一転して急落、バリュー株やディフェンシブ株に資金シフトか 先週（6月1日週）の米国株式市場は、週前半の史上最高値更新ムードから、週後半には一転して急落する非常に振れ幅の大きい展開となりました。 6月1日（月）・2日（火）には主要3指数がそろって史上最高値を更新し、S&P500は年内24回目の最高値を記録しました。しかし、6月4日（木）・5日（金）には流れが大きく変わり、株価は急落。週