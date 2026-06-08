俳優の松尾諭（50）が8日までに自身のインスタグラムを更新。人気俳優との2ショット写真が反響を呼んでいる。ラグビー経験者の松尾は「ラグビー・リーグワン決勝戦」と書き出し、「コベルコ神戸スティーラーズVSクボタスピアーズ船橋東京ベイ決勝戦に相応しく素晴らしい戦いでした」と伝えた。続けて「そしてなんと国立50,000人越え！！素晴らしい！！そんな熱戦を芸能界きっての名スクラムハーフと観戦」と報告。同じくラ