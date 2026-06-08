稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#121が7日に放送され、「華麗なるセレブママの世界！ご自宅大公開＆旦那も登場しちゃうぞスペシャル！」と題し、豪華な暮らしを送るセレブママたちに密着した。【写真】菊池瑠々さんの家賃170万円・450平米の豪邸番組には、26歳年上のIT企業役員の夫を持つ菊池瑠々が登場。家賃170万円、約450平方メートルの豪邸を公開した。自宅には約200万円の酸素カプセ