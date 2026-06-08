プロ野球DeNAは8日、公式SNSを通じ、ファンサービスに関するルールについて説明した。球団は昨年9月にも“ファンサービス要求”に対する自粛を呼びかけていたが、昨今SNSで一部ファンによる行動が疑問視され、改めてファンサービスに関するお知らせを公表した。この日、球団は「ファンサービスにおけるファンの皆さまへのお願い」を発表。「日頃より、横浜DeNAベイスターズへの温かいご支援・ご声援をいただき、心より感謝申し