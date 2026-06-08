タレントの小池美由（32）が8日、自身のSNSを更新し、第1子出産を発表した。夫は、元キックボクシング日本チャンピオンで、人気番組『テラスハウス』（フジテレビ）に出演していた俳優・宮城大樹（36）。【写真】美しい！生まれたての赤ちゃんを抱いて微笑む小池美由小池は「6/3に男の子が生まれました」と、生まれたばかりの赤ちゃんとの2ショットを披露。「大樹さんやたくさんの人のおかげで無事に出産できたこと、新しい家