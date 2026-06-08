サッカー日本代表の軌跡をたどる「サッカーワールドカップ報道写真展〜最高の景色を〜」（読売新聞社主催）が８日、東京・大手町の大手町タワー地下２階「森のプラザ」で始まった。サッカー・Ｗ杯の１１日（日本時間１２日）の開幕を前に、今大会の最終予選や過去に出場した７大会の名シーンなどを振り返る写真展で、前回カタール大会のスペイン戦で三笘薫選手がゴールライン際から折り返し、決勝点をアシストした「三笘の１ミ