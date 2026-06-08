11日開幕のW杯北中米大会に出場する日本代表が7日、事前合宿地のメキシコ・モンテレイでU―19日本代表と完全非公開で練習試合を行い2―1で勝利した。広報発表によると、得点者はFW塩貝健人とDF鈴木淳之介で、身長1メートル91でFC東京所属のFW尾谷ディヴァインチネドゥにゴールを許した。2日にスタートした事前合宿のトレーニングはこの日が最後となった。事前合宿中はピッチ不良で練習会場を固定できず、3つの施設を使用。連