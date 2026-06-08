フィリピンでは震源に近いミンダナオ島に1メートル以上の津波が1時間以内に到達する恐れがあるとして避難が呼びかけられています。【映像】地震の影響で建物が崩壊 （実際の映像）日本時間の午前8時38分ごろ発生したマグニチュード8.2の地震を受けてフィリピン火山地震研究所は、津波の到達が予想されていることから、震源に近いミンダナオ島の複数の州に避難を呼びかけています。津波は1メートルを超える可能性があり、日本