シャトレーゼは6月5日、国内に18店舗を展開するプレミアムブランド「YATSUDOKI」にて、その時期においしいさくらんぼを産地直送し、新鮮なまま店内で仕立てた「さくらんぼスイーツ」を期間限定、数量限定で販売開始したとのことだ。とれたての農産物を使用しているため、販売期間は天候によって変更する場合があるという。○艶やかなさくらんぼが主役のショートケーキさくらんぼと苺のショートケーキ 3,132円「さくらんぼと苺のシ